A. Efes Euroleague'de Monaco'ya Yenildi
A. Efes, Euroleague'in 13. haftasında Fransa'da Monaco'ya 102-66 mağlup oldu. Maçın detayları arasında oyuncu performansları ve periyot sonuçları yer alıyor.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Seffi Shemmesh, Milos Koljensic
Monaco: Mike James 7, Elie Okobo 9, Alpha Diallo 13, Jaron Blossomgame 6, Daniel Theis 17, Matthew Strazel
12, Kevarrius Hayes 12, Nikola Mirotic 9, Nemanja Nedovic 3, Terry Tarpey 5, David Michineau, Yoan Makoundou 9
Başantrenör: Vassilis Spanoulis
A. Efes: Ercan Osmani 12, Nick Weiler-Babb 1, Isaia Cordinier 16, Jordan Loyd 13, Rolands Smits 9, Şehmus Hazer 6, Brice Dessert, Cole Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones 2, Sarper Mutaf 2
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 25-22
Devre: 50-53
3. Periyot: 70-53 - İSTANBUL