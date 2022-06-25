96. Gazi Koşusu'nda heyecan yarın

Bu yıl 96. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 96. kez yapılacak yarışa 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan katılacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

2 yıl sonra seyircili yapılacak

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu bu yıl uzun bir aranın ardından kapılarını yarışseverlere açacak.

İlk İhsan Atçı, son Ahmet Çelik kazandı

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile birinci oldu.

Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.

Üst üste en çok kazanan Ahmet Çelik

Bu senede yarışacak jokeylerden olan Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm' ve 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata' ve 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' ve 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu da Burgas adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

En fazla şampiyon Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene de Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) safkan ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

Halis Karataş 6 kez şampiyon oldu

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, daha önce 'Bold Pilot' (1996), 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

Dağıtılacak ödüller

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin TL olurken, ikinciye 1 milyon TL ve üçüncüye 500 bin TL olarak belirlendi. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 3 milyon 859 bin 700 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 4 milyon 578 bin 450 TL olacak.

96. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Age Of Fire - Mustafa Çiçek

2 - Anadolu Gururu - Olivier Peslier

3 - Baba Şahin - Ferit Yardımcı

4 - Bold Sea Rover - Akın Sözen

5 - Bright Hope - Tolga Yıldız

6 - Cafer Bey - Mahmut Turan

7 - Captain Fantastic - Nevzat Avci

8 - Cheeky Son - Mehmet Kaya

9 - Çakırlar - Mehmet Salih Çelik

10 - Dollar Man - Kadir Tokaçoğlu

11 - Final Dance - Halis Karataş

12 - Hardmet - Lanfranco Dettori

13 - Maximus boy - Sadettin Boyraz

14 - Mystic Power - Ayhan Kurşun

15 - Rage of the Wind - Vedat Abiş

16 - Royal Baby - Görkem Özçelik

17 - Sigoş - Gökhan Kocakaya

18 - Zala Bey - Ahmet Çelik

19 - Zorro - Hışman Çizik

20 - Karakraliçe - Mehmet Akyavuz

21 - Mucize kız - Müslüm Çelik

22 - Secret Power - Özcan Yıldırım - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor