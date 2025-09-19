90+6'da muhteşem son! Boluspor, 2-0'dan geri döndü

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

90+6'DA MUHTEŞEM SON

Hatayspor'un golleri 7. dakikada Funsho Bamgboye ve 33. dakikada Rui Pedro'dan geldi. İki farklı yenik duruma düşem Boluspor, 60. dakikada penaltıdan Florent Hasani'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. Hasani, 90+6'ncı dakikada bir gol daha attı ve maçı 2-2 yaparak takımına 1 puanı getirdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 3, Boluspor 11 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Hatayspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor ise kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.