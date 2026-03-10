Haberler

90+5'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç

90+5'te gelen golle telefonunu tribünden alt kata düşürdü! Sonrasında olanlar daha da ilginç
Samsunspor maçını stadyumdan takip eden bir Fenerbahçe taraftarı son dakika golünün ardından telefonunu alt tribüne düşürdü. Alt kata düşen telefonu bulan sarı-lacivertli taraftarlar, eline aldığı telefonla birlikte gol sevincini yaşamaya devam etti.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Samsunspor maçında sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2'lik coşkulu bir galibiyete uzandı.

90+5'TEKİ GOLE SEVİNİRKEN TELEFONUNU TRİBÜNDEN DÜŞÜRDÜ

Chobani Stadyumu'nda 90+5'te gelen gol sonrası tribünlerde adeta yer yerinden oynarken yaşanan bir an, sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Maçı üst tribünde büyük bir heyecanla takip eden bir Fenerbahçeli taraftar, galibiyet golünün ardından öyle bir sevinç yaşadı ki elindeki telefon alt kata uçtu.

TELEFONU BULAN TARAFTAR SEVİNCE DEVAM ETTİ

Alt tribündeki diğer sarı-lacivertli taraftarlar, düşen telefonu hemen fark ederek kaptı ve hiçbir şey olmamış gibi kayıtta olan telefonu eline alarak gol sevincine aynen devam etti. Sosyal medyada "Telefon da gol sevincine katıldı", "Alt tribün teslim aldı", "Bu sevinci yaşatacak telefon buna değer" gibi yorumlarla paylaşılan görüntü, taraftarlar arasında binlerce beğeni aldı.

