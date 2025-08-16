90+4'te penaltı kaçtı! Fenerbahçe sezona kayıpla başladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

GÖZTEPE ÜST ÜSTE GOLE YAKLAŞTI

14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı. 23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

SAVUNMA GOLÜ ENGELLEDİ

37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İZMİR'DE KIRMIZI KART

İkinci yarıda oyun sık sık fauller ile durdu. Karşılaşmanın 61. dakikasında ev sahibi ekip Göztepe, 10 kişi kaldı. Göztepe'de Juan, yaptığı faulün ardından Fenerbahçe karşısında 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İzmir ekibinde ayrıca yedek oyuncu İsmail Köybaşı da 65. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

SARI-LACİVERTLİLERDE 10 KİŞİ KALDI

Göztepe'nin ardından Fenerbahçe'de 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, rakibine yaptığı faulün ardından 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 90. dakikasında Fenerbahçe oyuncuları penaltı bekledi. Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 90+3. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Talisca, penaltıda kaleciyi geçemedi.

FENERBAHÇE 3 PUANLA BAŞLADI BAŞLADI

Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı. Fenerbahçe puanını 1'e, Göztepe ise 4'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.