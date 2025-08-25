9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Başlıyor

9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları Başlıyor
Tekirdağ'da 1 Eylül'de başlayacak 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'na 8 ülkeden 280 sporcu katılacak. Organizasyon 5 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

Tekirdağ'da 1 Eylül'de başlayacak 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 8 ülkeden 280 sporcu Marmara Denizi'nde yelken açacak.

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda, Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Ukrayna, Tacikistan ve Rusya'yı temsilen 34 kulüpten 280 sporcu mücadele edecek.

1 Eylül'deki açılış töreniyle başlayacak organizasyon, 5 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, AA muhabirine, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Yarışlarda, yüzlerce sporcunun madalya mücadelesi vereceğini aktaran Nallar, tüm Tekirdağlıları bu heyecanı paylaşmak için yarışları izlemeye davet etti.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörlerinden Berk Uzel de 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda 280 sporcunun dereceye girmek için yelken açacağını dile getirdi.

Yarışlarda çok sayıda sporcuyu misafir edeceklerini dile getiren Uzel, "34 kulüpten 280 sporcu madalya mücadelesi verecek. 4 gün sürecek yarışların ardından ödül töreni olacak. Yarışlardan öncede 30-31 Ağustos da Zafer Kupası yarışlarımız olacak sporcular bu yarışlara da katılım gösterecek. Sorunsuz şekilde organizasyonu tamamlayıp sporcuları güzel bir şekilde uğurlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
