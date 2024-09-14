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9 Ülkeden 850 Sporcu Afyonkarahisar'da Frig Ultra Maratonu'nda Yarıştı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu, 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla başladı. Aynı zamanda özel çocuklar için düzenlenen parkurda 170 sporcu da yarıştı.

Afyonkarahisar'da 9 ülkeden 850 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 10. Frig Ultra Maratonu'nun startı verildi.

Afyonkarahisar Valiliği, İhsaniye Kaymakamlığı ve sponsorların desteğiyle Ayazini Köyü'ndeki Kaplumbağa Kanyonu'nda düzenlenen yarışlar; 6, 12, 22, 38 ve 54 kilometrelik parkurlardan oluşuyor.

Yarışların startı, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser tarafından verildi.

Yarış Koordinatörü Ali Cem Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce 49 kişiyle başladıkları Frig Ultra Maratonu'nun bu yıl 850 sporcuya ulaştığını söyledi.

Yarışlara 9 ülkeden ve Türkiye'deki 32 farklı ilden sporcuların katıldığını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Sporcuların koşuyla Frigya'yı keşfetmeleri bizim için çok anlamlı. Bölge gerçekten çok gizemli. Mistik ortamı hisseden sporculardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta sporcular, Türkiye'de çok az yerde bu dokuyu yakalayabildiklerini söylüyorlar. Önümüzdeki yıl, valilik, belediye ve NG Afyon Otel'le birlikte büyük bir organizasyon planlaması yapıyoruz."

"Özel çocuklar yarıştı"

Aktaş, Marble Systems Tureks Turunç Madencilik sponsorluğunda özel çocuklar için eklenen "+1 Farkla Koşuyoruz" parkurunda 170 çocuğun yarışmasının da Frig Ultra Maratonu'na değer kattığını vurguladı.

Sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç da özel çocukların hayatının sporun etrafında şekillendiğini dile getirerek "+1 Farkla Koşuyoruz" parkuru projesinin başarılı olması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporcu Metin Şimşek de geçen yıl ikincilik kazandığını belirterek, bu yıl birincilikle taçlandırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Sporcu Hamide Nur Tekdemir ise birincilik elde ettiği 6 kilometrelik parkuru çok beğendiğini ve güzel bir deneyim yaşadığını aktardı.

Yarışa 6 aylık hamile olarak katılan ve ikincilik elde eden Elif Gökçe Avcı Ataman ise fiziksel performansın kendisini motive ettiğini ve yarıştan keyif aldığını belirtti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, NG Afyon Otel'de düzenlenen törenle hediye ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Spor

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