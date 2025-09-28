Haberler

9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda 9 kişi kaldığı mücadelede 90+1'de yediği golle Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

9 KİŞİ KALAN GENÇLERBİRLİĞİ 90+1'DE YIKILDI

Gençlerbirliği, 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Gençlerbirliği'nde 50. dakikada Sekou Koita ve 70. dakikada Franco Tongya kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı. Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Kaysersipor'da sahneye çıkan Indrit Tuci skoru 1-1 yaptı ve takımına 1 puanı getirdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 5, Gençlerbirliği ise 4 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Kayserispor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

