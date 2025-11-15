Haberler

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

Bahis soruşturması kapsamında 9 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Zonguldakspor'da kulüp yetkilisi Harun Demir, "9 futbolcumuzun hangi maçlara bahis oynadığı bize geldi. 2020 yılında oynamış. Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz. Kendi maçlarına hiç oynamamışlar" dedi.

  • TCH Group Zonguldakspor'da 9 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'ya sevk edildi.
  • Futbolcuların bahisleri 2020 yılında gerçekleşti ve kendi maçlarına oynamadıkları tespit edildi.
  • Kulüp, futbolcuların şike yapmadığını belirtti ve gelecek cezalara göre reaksiyon gösterecek.

Nesine 3. Lig ekiplerinden TCH Group Zonguldakspor'da, bahis soruşturması nedeniyle 9 futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesinin ardından kulüp yetkilisi Harun Demir basın toplantısı düzenledi. Demir, kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında bahis soruşturmasının, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasının ardından kendi kulüplerinin şikayeti üzerine başlatıldığını söyledi.

Zonguldakspor'un süreci yakından takip ettiğini belirten Demir, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında başlayan şikayetimiz üzerine dosya İstanbul'a taşınmıştır ve bugünkü gelinen durumun başlangıcı Zonguldakspor'dur." dedi.

"ŞİKE YAPMADIKLARI İÇİN MUTLUYUZ"

Takımdaki 9 oyuncunun bahis oynadığının tespit edildiğini aktaran Demir, "9 futbolcumuzun hangi maçlara bahis oynadığı bize geldi. 2020 yılında oynamış. Bahisle şike aynı şey değil. Bahis eğlencesine, para kazanmasına yönelik yapılan şans oyunudur fakat profesyonel futbolcunun oynaması yasaktır. (Futbol Disiplin Talimatı) 57. maddede açık açık belirtiyor. Bizim futbolcularla yaptığımız sözleşmede de diyor ki '57. maddede geçtiği gibi herhangi bir bahis oynandığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedilir ve sezonluk ücretin tamamı da iade edilir.' Hemen gaza gelip seyirci baskısıyla sözleşmeleri feshedebilirdik ama biz soğukkanlılığımızı koruyarak federasyondan bekledik, yazılarımız geldi, gerekli savunmaları avukatlarımız yaptı. Oyuncularımız illaki ceza alacak. Bu federasyonun talimatlarında illaki belirtilmiş. Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz. Kendi maçlarına hiç oynamamışlar" dedi.

Demir, oyuncu tercihlerinde bundan sonra daha hassas davranacaklarını da vurgulayarak "Oyuncularımın kendi maçlarına oynamadıklarından onlara destek olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok ama gelecek cezalara göre de reaksiyonumuzu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu pes dedirtecek ne var bunda eğer gerçekse adam doğru söylemiş

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
