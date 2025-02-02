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Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçta 2-1 geriden gelerek 9 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-3 mağlup etti. Adana temsilcisi ise yeni hocası Alper Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 geriye düşmesine rağmen 5-3'lik skorla kazanan taraf konuk takım oldu.

KASIMPAŞA'DAN 9 DAKİKADA 4 GOL

Adana Demirspor, 13. dakikada Tolga Kalender ile öne geçti. Kasımpaşa, 16. dakikada Mamadou Fall'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kasımpaşa, 57. dakikada Nabil Alioui'nin attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında ise 70'ten sonra geri dönüşe imza attı.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 73. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve durumu 2-2 yaptı. Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın 75. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti. İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan yeni transferi Can Keleş'in 79. dakikada attığı farkı ikiye çıkardı ve durum 4-2 oldu. Kasımpaşa, ilk golü atan Fall'ın 82. dakikada attığı golle durumu 5-2'ye getirdi. Adana Demirspor'da 88. dakikada fileleri havalandıran Abat Aimbetov, maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.

Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi

2 MAÇTA 17 GOL ATTILAR

Son haftalarda gollü karşılaşmalarıyla dikkat çeken Kasımpaşa, ligde geçtiğimiz hafta da Hatayspor karşısında 5-4'lük skorla kazanmıştı. İstanbul ekibinin ligdeki son iki maçında toplamda 17 gol atıldı.

Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi

BURAK YILMAZ'DAN İLK MAÇTA 3 PUAN

Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Adana Demirspor ise yeni hocası Mustafa Alper Avcı'nın ilk maçında puan alamadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 28 puana yükseldi. Adana Demirspor, üst üste beşinci yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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