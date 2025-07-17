9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor

9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
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Çaykur Rizespor, Parma'nın 5 yıl önce 9.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Valentin Mihaila ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

MIHAILA İLE ANLAŞILDI

Rizespor, Serie A ekibi Parma'da forma giyen Rumen kanat oyuncusu Valentin Mihaila ile anlaşmaya vardı. Yeşil-mavili kulüp, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusunda Parma ile el sıkıştı. Taraflar arasında tüm detaylar netleşirken, Mihaila'nın kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

9.1 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Valentin Mihaila, 5 sezon önce Parma'ya 9.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geleceğe yatırım olarak transfer edilen deneyimli oyuncu, İtalyan kulübünde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Parma formasıyla Serie A'da 21 maçta görev alan Rumen oyuncu, 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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