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89. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da Büyük Bir Katılımla Yapılacak

89. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da Büyük Bir Katılımla Yapılacak
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 89. Büyük Atatürk Koşusu'nun 29 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleşeceğini ve etkinliğe büyük katılım beklediklerini açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 89. Büyük Atatürk Koşusu'nu büyük bir katılımla Ankara'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen 89. Büyük Atatürk Koşusu tanıtım toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de katıldı.

Türk atletizminin en önemli geleneksel organizasyonlarından birisinin 1936 yılında Musutafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak yapılan Büyük Atatürk Koşusu olduğunu belirten Karadağ, "Bu koşu Atatürk'ün Ankara'ya ilk girdiği Dikmen Keklik Pınarı mevkiinden başlamakta geleneksel olarak Ulus'a doğru uzanan bir parkurda yapılmaktadır. Parkur şuanda Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayıp Ankara Garı'nın önünde bitmektedir, yaklaşık 10 kilometre bir parkur, bir çok katılımcının bizleri onura ettiği bir müsabakadır. Bu müsabakalar her yıl yapılmıştır, pandemi döneminde bile yapılmıştır ve düzenlenmeye de devam ediliyor." diye konuştu.

Yarışmayı kazananlara dair de bilgi veren Karadağ, "1936 yılında ilk olarak Galip Darılmaz'ın kazandığı yarış, kadınlara 1992 yılında açılmış ve o zamanki ilk müsabakayı da Lale Öztürk kazanmıştır. Şimdiye kadar yapılan bu klasik yarışmaları Sayın Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön 8'er kez kazanmış, kadınlarda ise 4'er kez Lale Öztürk ve Binnaz Uslu kazanmış, dolayısıyla çok teveccüh edilen bir yarışma olmuştur." dedi.

89. Büyük Atatürk Koşusu'nun startının 29 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Dikmen'den verileceğine dikkati çeken Karadağ, "Büyük Atatürk Koşusu'nu gelecek yıllarda daha da uluslar arası seviyeye çekmek istiyoruz. Bu seneki koşuya şuana kadar 1338 kaydımız oluştu bunların 450'si kadın katılımcı, 3000 bin ile sınırlı kaydımız var inşallah hafta sonuna kadar kayıtlarımız artacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de atletizm severleri organizasyona katılmaya davet etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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