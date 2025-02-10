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87 Yaşındaki Ahmet Özer ve Oğlu, Masa Tenisinde Birlikte Antrenman Yapıyor

87 Yaşındaki Ahmet Özer ve Oğlu, Masa Tenisinde Birlikte Antrenman Yapıyor
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Özer, oğlu Öner Özer ile birlikte masa tenisi antrenmanları yaparak turnuvalara hazırlanıyor. Babadan oğula süregelen bu spor sevgisi, başarılarla dolu bir geçmişi de beraberinde getiriyor.

Mersin'de veteran masa tenisi sporcuları 87 yaşındaki Ahmet ve 54 yaşındaki oğlu Öner Özer, katılacakları turnuvalar öncesi birlikte antrenman yapıyor.

Yenişehir ilçesinde yaşayan emekli matematik öğretmeni Ahmet Özer, 1950 yılında başladığı masa tenisinden hiç kopmadı. Katıldığı çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvada 132 ödül kazanan 1938 doğumlu Özer, son olarak Mersin'de 25-26 Ocak'ta düzenlenen 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nda "en yaşlı masa tenisi sporcu" unvanıyla yarıştı.

Ahmet Özer, 6 ülkeden 200 tecrübeli sporcunun mücadele ettiği turnuvanın "80 yaş üstü" kategorisinde 3. olarak madalyalarına yenisini ekledi.

Kariyeri boyunca çok sayıda antrenör, hakem ve sporcu yetiştiren Özer, geçen yıl da oğlu Öner Özer'in yeniden masa tenisine başlamasını sağladı. Macit Özcan Spor Kompleksi'nde birlikte masa tenisi oynayıp formlarını koruyan 87 yaşındaki baba ile 54 yaşındaki oğlu, turnuvalara hazırlanıyor.

Baba-oğul, 13 Nisan'da Seyfi Alanya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Mersin Ferdi Masa Tenisi Turnuvası'nda derece almayı hedefliyor.

"100 yaşıma kadar devam etmeyi düşünüyorum

Ahmet Özer, AA muhabirine, oğluyla masa tenisi oynarken güzel anlar yaşadığını söyledi.

Hayatını masa tenisine adadığını dile getiren Özer, "Masa tenisine ilk defa 1950'de başladım ve 2025'e kadar geldim. Türkiye'nin en yaşlı ve kıdemli sporcusu unvanlarının yanı sıra en sempatik ve centilmen masa tenisçi ödülleri de aldım." dedi.

Özer, masa tenisinin sağlığına iyi geldiğini, spor yaparken tüm uzuvlarının çalıştığını anlattı. Oğluyla oynamaktan keyif aldığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Vasiyetimde tüm ödüllerimi ve raketimi oğluma bırakacağım. Şu an 87 yaşındayım, 100 yaşıma kadar spora devam etmeyi düşünüyorum. Oğluma güvenim sonsuz. Her işinden gurur duyduğum oğlumun masa tenisinde de başarılı olacağından eminim."

Özer, 22-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 12. Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası'nda da mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

"Haftanın 2 günü birlikte antrenman yapıyoruz"

Öner Özer de 2014'te oynamayı bıraktığı masa tenisine geçen yıl emekli olduktan sonra babasının önerisiyle tekrar başladığını anlattı.

İlkokul yıllarından itibaren babasının kendisine spor sevgisi aşıladığını belirten Özer, şunları kadyetti:

"Babamdan aldığım ilhamla yeniden masa tenisine başladım. Haftanın 2 günü birlikte antrenman yapıyoruz. Babam, masa tenisi sayesinde ilerleyen yaşlara kadar aktif ve sağlıklı yaşam sürebileceğimizin en güzel rol modeli. Bana güven veriyor. Kendisini takip ettiğim için de mutluyum."

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Spor
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