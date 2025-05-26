84 Yaşındaki Ahmet Dede'den Galatasaray Şampiyonluğuna Coşkulu Kutlama

84 Yaşındaki Ahmet Dede'den Galatasaray Şampiyonluğuna Coşkulu Kutlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Kul, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde kutladı ve mahalleyle paylaşmak istediği sevinci için Galatasaraylılar Derneği kurma hayalini dile getirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde kutlayan 84 yaşındaki Ahmet Kul, bu grurunu mahallesiyle paylaşmak istediğini söyleyerek, "Hedefim Dikili'de Galatasaraylılar derneği açmak" dedi.

İzmir'in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Kul, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Turan Dursun Caddesi üzerindeki evine Galatasaray bayrağı asan Ahmet dede, davul zurna eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

"Bu gururu mahallemle paylaşmak istedim"

Galatasaray sevdasını yıllardır ilk günkü heyecanla taşıdığını belirten Ahmet Kul, "84 yaşımdayım, çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Bu şampiyonluk benim için çok anlamlı. Bu gururu mahallemle paylaşmak istedim. Bayrağımızı asarken de davul zurna ile kutlayalım dedik" ifadelerini kullandı.

"Dikili'de Galatasaraylılar Derneği hayalim"

Mahallesinde ve Dikili'deki Galatasaray taraftarlarını bir araya getirecek bir oluşum kurmak istediğini söyleyen Kul, "Benim bir hayalim var. Dikili'de Galatasaraylılar Derneği kurmak istiyorum. Bu camiaya gönül verenleri bir çatı altında buluşturmak güzel olur" dedi.

Mahallede ilgiyle karşılandı

Ahmet Kul'un coşkulu kutlaması mahalle sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Davul zurna eşliğinde yapılan bayrak asma töreni çevredeki vatandaşların cep telefonlarına da yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.