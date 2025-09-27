800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor

İsveç'in 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik'in futbol takımı Mjallby, Avrupa futbol tarihinin en dikkat çekici başarı hikayelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Okul müdürü teknik direktörü ve yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla kulüp, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir şampiyonluğa imza atmak üzere. Bu sezon yalnızca bir maç kaybeden Mjallby, aynı zamanda ligin 101 yıllık tarihindeki en yüksek puan rekorunu kırmaya da yaklaşıyor.

Çoğunlukla yerli oyunculardan oluşan kadrosu, okul müdürü olan teknik direktörü ve postacı gözlemcisiyle bu takım, 9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğindeydi.

"BİZE 'KÖYLÜ' DİYORLARDI"

Sportif direktör Hasse Larsson ise, geçen ay The Guardian'a verdiği demeçte, kulübün maddi olarak dibe vurduğu 2016 yılında üç yıl boyunca maaş almadan çalıştığını belirtti. Larsson, "Her şeye sıfırdan başladık ve bize destek olacak insanları bulmamız gerekiyordu" diyerek o zorlu günleri anlattı. Beyin tümörü ve prostat kanserini atlatan Larsson, "Zordu ama aileme ve futbola dönmeye yüzde yüz kararlıydım. Sonuna kadar savaşırım" diye ekledi.

Teknik direktör Anders Torstensson ise büyük şehir takımlarının taraftarlarının kendilerine "köylüler" dediğini belirterek, "Belki birkaç yıl bizi hafife aldılar. Ama şimdi herkesin gerçekten etkilendiğini söyleyebilirim. Biz Davud'un Calut'a karşı mücadelesini benimsiyoruz. Küçük bir kulüp ve bölge olmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu bizi ayakta tutuyor" diye konuştu.

"KÖYLÜLER"İN YÜKSELİŞİ

Dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan kulüp, azmin ve inancın sembolü haline geldi. Sportif direktör Hasse Larsson, 2016'da kulüp maddi krize girince üç yıl boyunca maaş almadan görev yaptığını söyledi. Kanserle mücadeleyi de geride bırakan Larsson, "Her şeye sıfırdan başladık. Destek olacak insanları bulmamız gerekiyordu. Zordu ama aileme ve futbola dönmeye yüzde yüz kararlıydım. Sonuna kadar savaşırım" diyerek hikâyelerini özetledi.

DAVUD'UN CALUT'A KARŞI MÜCADELESİ

AVRUPA FUTBOLUNDA BİR MASAL

Bitime altı hafta kala en yakın rakibine sekiz puan fark atan Mjällby, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mütevazı bir balıkçı köyünden çıkan bu başarı öyküsü, Avrupa futbol tarihine modern bir peri masalı olarak geçmeye hazırlanıyor.