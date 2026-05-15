Dünya 2'ncisi olan minik Eda'dan Denizli'ye çifte gurur

Türkiye Kick Boks Turnuvasında elde ettiği Türkiye 2'nciliğinin ardından Antalya'da düzenlenen WAKO Dünya Şampiyonasında da Dünya ikinciliği elde eden 8 yaşındaki Nebahat Eda Pilge, Denizli'ye çifte gurur yaşattı.

Antalya'da 43 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Şampiyonası, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuların ringe çıktığı dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcular da önemli derecelere imza attı.

Şampiyonanın dikkat çeken isimlerinden biri, Denizli'de yaşayan 8 yaşındaki sporcu Nebahat Eda Pilge oldu. Minik sporcu, kadınlar 36 kilogram kategorisinde gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak dünya ikinciliği elde etti. Antalya Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda ringe çıkan Pilge, güçlü rakipleri karşısında sergilediği mücadeleci duruşuyla izleyenlerden tam not aldı. Final aşamasına kadar yükselen genç sporcu, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Elde ettiği bu başarıyla hem Türkiye'nin hem de Denizli'nin adını uluslararası arenada duyuran Nebahat Eda Pilge'nin performansı, spor camiasında da takdir topladı. Antrenörleri ve spor çevresi tarafından gelecekte daha büyük başarılar beklenen genç sporcu, disiplinli çalışmasının karşılığını dünya sahnesinde aldı. - DENİZLİ

