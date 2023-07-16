Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla, Cumhuriyet'in 100. yılı temasıyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 923 sporcu mücadele etti. Startını Vali Yardımcısı Ali Uysal ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan'ın verdiği, 21 kilometre ve 10 kilometre olarak koşulan maratonda sporcular, kategorilerine göre Pazarkule Sınır Kapısı, Meriç ve Tunca köprüleri ile Selimiye Camisi'ni geçerek bitiş noktası olan Lozan Anıtı'na geldi. Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 01.14.00 dereceyle Zehra Er, erkeklerde 01.10.13 ile Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa kazandı. 10 kilometre yarışında ise kadınlarda 36.37'lik derecesiyle Ezgi Kaya, erkeklerde 32.05 ile Aykut Taşdemir birinci oldu. 10 kilometre paten yarışında kadınlarda Berat Kızmaz 31.16, erkeklerde Mustafa Gül de 24.57'lik dereceleriyle ilk sırada yer aldı. Depremde vefat eden gazeteciler için koştu Edirne'de yerel bir gazetede çalışan Tamer Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden meslektaşları anısına maratona katıldı. 10 kilometre parkurunda koşan Yavuz, 'Bugün depremde hayatını kaybeden gazeteciler adına koşuyorum. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı Edirne Maratonu'nda bir kez daha anmak istedim. Allah hepsine rahmet eylesin.' dedi. Ukraynalı Inna Dalkıran da maratonda ülkesindeki savaşa dikkat çekmek için koştu. Ülkesinin bayrağının renklerini taşıyan, 'Ukrayna ile koş' yazılı tişörtle koşuya katılan Dalkıran, 'Biliyorsunuz Ukrayna'da savaş var. Yarışlarda hep bu tişörtü kullanıyorum. Ülkem zor günler yaşıyor. İnsanlara hatırlatmak istedim.' diye konuştu. Geçtiğimiz yılın kadınlarda 10 kilometre birincisi olan Bulgar Tanya Dimitrova da havanın koşmak için çok sıcak olduğunu ifade etti.

8. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla, Cumhuriyet'in 100. yılı temasıyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 923 sporcu mücadele etti.

Startını Vali Yardımcısı Ali Uysal ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan'ın verdiği, 21 kilometre ve 10 kilometre olarak koşulan maratonda sporcular, kategorilerine göre Pazarkule Sınır Kapısı, Meriç ve Tunca köprüleri ile Selimiye Camisi'ni geçerek bitiş noktası olan Lozan Anıtı'na geldi.

Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 01.14.00 dereceyle Zehra Er, erkeklerde 01.10.13 ile Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa kazandı.

10 kilometre yarışında ise kadınlarda 36.37'lik derecesiyle Ezgi Kaya, erkeklerde 32.05 ile Aykut Taşdemir birinci oldu.

10 kilometre paten yarışında kadınlarda Berat Kızmaz 31.16, erkeklerde Mustafa Gül de 24.57'lik dereceleriyle ilk sırada yer aldı.

Depremde vefat eden gazeteciler için koştu

Edirne'de yerel bir gazetede çalışan Tamer Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden meslektaşları anısına maratona katıldı.

10 kilometre parkurunda koşan Yavuz, "Bugün depremde hayatını kaybeden gazeteciler adına koşuyorum. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı Edirne Maratonu'nda bir kez daha anmak istedim. Allah hepsine rahmet eylesin." dedi.

Ukraynalı Inna Dalkıran da maratonda ülkesindeki savaşa dikkat çekmek için koştu.

Ülkesinin bayrağının renklerini taşıyan, "Ukrayna ile koş" yazılı tişörtle koşuya katılan Dalkıran, "Biliyorsunuz Ukrayna'da savaş var. Yarışlarda hep bu tişörtü kullanıyorum. Ülkem zor günler yaşıyor. İnsanlara hatırlatmak istedim." diye konuştu.

Geçtiğimiz yılın kadınlarda 10 kilometre birincisi olan Bulgar Tanya Dimitrova da havanın koşmak için çok sıcak olduğunu ifade etti.

-