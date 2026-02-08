Haberler

Bugünkü Süper Lig ve Diğer Maç Programı

Güncelleme:
SÜPER LİG

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

1'İNCİ LİG

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

BASKETBOL

-Erkekler Süper Lig

13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)

-Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet (Beşiktaş GAİN)

VOLEYBOL

-Efeler Ligi

14.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Bld. (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

15.00 Gebze Bld. - İstanbul Gençlik (Gebze)

16.00 Gaziantep Gençlik Spor - Halkbank (Şahinbey)

16.30 İBB Spor Kulübü - Altekma (İBB Cebeci Spor Komp.)

19.00 Fenerbahçe Medicana - On Hotels Alanya Bld. (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

