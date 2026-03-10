Haberler

Biruni Üniversitesi'nde 8 Mart'a özel "Wonder Woman's Cup" yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Kadınların spordaki gücünü ön plana çıkarmayı amaçlayan 'Wonder Woman's Cup' CrossFit yarışması, Biruni Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı eventte, dayanıklılık, güç ve performans gerektiren parkurlarda kıyasıya mücadele yaşandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kadınların spordaki gücünü, azmini ve dayanışmasını ön plana çıkarmayı amaçlayan organizasyon, Biruni Üniversitesi kampüsünde düzenlendi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışmada, dayanıklılık, güç ve performans gerektiren parkurlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Etkinlikte uluslararası sporcular da yer aldı.

Yarışmaya CrossFit sporcuları Merve Gökçil, Tebaa Onar ve Tuğçe Melis Eminoğlu da katıldı. Biruni Üniversitesi'ni ise Selin Sude Avcı ile Ece Bennu Yıldırım temsil etti.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, katılımcılar zorlu parkurlarda performanslarını sergilerken heyecan dolu anlar yaşandı.

Etkinlikte, kadınların spor alanındaki görünürlüğünü artırmanın önemine dikkat çekilerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

