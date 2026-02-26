Haberler

8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı

8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla Juventus'un farkı açmasına engel oldu. Milli kaleci, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

MÜCADELEYE DAMGA VURDU

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla Juventus'un farkı açmasına engel oldu. Uğurcan, 22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Tecrübeli kaleci, 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu, son çelmeyi başardı. Milli file bekçisi, 66. dakikada Conceiçao'nun sağ çaprazdan vuruşunda golü yakın direğin dibinden önledi. 110. dakikada da sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın dar açıdan vuruşunu çelen Uğurcan, maçın 4-1'e gelmesine engel oldu.

MAÇI 9 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Sezon başında sarı-kırmızılılara dev bir bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Evladının hasretine 10 gün dayanabildi
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti