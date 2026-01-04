8 eksik! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak'ta Gaziantep'de Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

TRABZONSPOR RÖVANŞ PEŞİNDE

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

8 ÖNEMLİ EKSİK

Trabzonspor, Galatasaray maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Edin Visca kadroda yer almadı. Öte yandan Oulai ve Paul Onuachu milli takımda bulundukları için, Arif Boşluk da Konyaspor ile transfer görüşmelerinde bulunması nedeniyle kadroda yer almayan isimler oldu.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu: