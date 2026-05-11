Haberler

'Demir adam' Kazan Maratonu'na performansıyla damga vurdu

'Demir adam' Kazan Maratonu'na performansıyla damga vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demir Adam lakabı ile bilinen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Kazan Maratonu'nda kendi yaş kategorisinde beşinci olarak büyük bir başarı elde etti. Maratona binlerce atlet katıldı ve Bıdı, düzenli spor ve sağlıklı yaşam konularında deneyimlerini paylaştı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 42 bin 195 kilometrelik Kazan Maratonu'nda kendi yaş kategorisinde beşinci oldu. "Demir Adam" lakabıyla tanınan 76 yaşındaki milli sporcu, binlerce atletin katıldığı organizasyonda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Rusya'nın en prestijli koşu organizasyonları arasında gösterilen Kazan Maratonu'nda sporcular tarihi dokusuyla öne çıkan parkurda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kazan Kremlini, Kul Şerif Camii, Milenyum Köprüsü ve Kaban Gölü gibi önemli noktaların arasından geçti. Organizasyonda 42 kilometrenin yanı sıra 3 kilometre, 10 kilometre ve yarı maraton kategorilerinde de yarışlar düzenlendi. Bu yılki maratona, Rus atlet Vladimir Nikitin'in 2 saat 8 dakika 7 saniyelik derecesi damga vurdu. Nikitin, elde ettiği süreyle Rusya topraklarında koşulan en hızlı maraton derecesine imza attı.

86 yaşındaki sporcu ile bilimsel dayanıklılık karşılaştırması yapıldı

BRICS Maraton Ligi kapsamında düzenlenen etkinlik sonrası Ali Bıdı, Rusya'nın Dombay bölgesinde gerçekleştirilen özel bir sağlık ve spor etkinliğine katıldı. 6-7 Mayıs tarihlerinde "Taukel" apart otelde düzenlenen programda Bıdı, düzenli spor ve sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Organizasyonda ayrıca Ali Bıdı ile 86 yaşındaki Boris-Hadji Erkenov arasında sağlık ve fiziksel dayanıklılık analizleri yapılarak bilimsel karşılaştırma çalışması gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Beşiktaş'ın orta sahasına 81 milyon Euro'luk yıldız

Süper Lig devine 81 milyon Euro'luk yıldız! Olursa ortalık yanar