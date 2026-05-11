'Demir adam' Kazan Maratonu'na performansıyla damga vurdu

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 42 bin 195 kilometrelik Kazan Maratonu'nda kendi yaş kategorisinde beşinci oldu. "Demir Adam" lakabıyla tanınan 76 yaşındaki milli sporcu, binlerce atletin katıldığı organizasyonda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Rusya'nın en prestijli koşu organizasyonları arasında gösterilen Kazan Maratonu'nda sporcular tarihi dokusuyla öne çıkan parkurda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kazan Kremlini, Kul Şerif Camii, Milenyum Köprüsü ve Kaban Gölü gibi önemli noktaların arasından geçti. Organizasyonda 42 kilometrenin yanı sıra 3 kilometre, 10 kilometre ve yarı maraton kategorilerinde de yarışlar düzenlendi. Bu yılki maratona, Rus atlet Vladimir Nikitin'in 2 saat 8 dakika 7 saniyelik derecesi damga vurdu. Nikitin, elde ettiği süreyle Rusya topraklarında koşulan en hızlı maraton derecesine imza attı.

86 yaşındaki sporcu ile bilimsel dayanıklılık karşılaştırması yapıldı

BRICS Maraton Ligi kapsamında düzenlenen etkinlik sonrası Ali Bıdı, Rusya'nın Dombay bölgesinde gerçekleştirilen özel bir sağlık ve spor etkinliğine katıldı. 6-7 Mayıs tarihlerinde "Taukel" apart otelde düzenlenen programda Bıdı, düzenli spor ve sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Organizasyonda ayrıca Ali Bıdı ile 86 yaşındaki Boris-Hadji Erkenov arasında sağlık ve fiziksel dayanıklılık analizleri yapılarak bilimsel karşılaştırma çalışması gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı