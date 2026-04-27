75 yaş üstü kategoride birinci olan milli sporcu Ali Bıdı Türkiye Kupası sahibi oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 2026 Duatlonu'nda Antalya'dan katılan milli sporcu Ali Bıdı, 75-79 yaş kategorisinde birincilik elde ederken, son üç duatlon yarışında topladığı toplam puanlamada Türkiye Kupası sahibi oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 2026 Duatlonu, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı. Yarışmaya Antalya'dan katılan iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 75-79 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 'Demir Adam' lakabıyla tanınan Bıdı, bu derecesiyle birlikte son üç duatlon yarışında topladığı puanlarla Türkiye Kupası elde etti. İki şirket yöneten ve yoğun iş temposuna rağmen spor disiplininden ödün vermeyen Ali Bıdı, ileri yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çekti. Bıdı, ödülünü Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın elinden alırken, organizasyonda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti. Organizasyonda elde ettiği derecelerle öne çıkan Ali Bıdı, hem Çaycuma Duatlonu'nda hem de sezon genelinde önemli bir başarıya imza attı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
