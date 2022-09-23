75 ülkeden bin 65 karatecinin ter döktüğü uluslararası turnuva başladı

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Karate 1 Series A müsabakaları, 75 ülkeden bin 65 sporcunun katılımıyla başladı.

Uluslararası Karate 1 Series A müsabakaları, Kocaeli'nin ev sahipliğinde bugün başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başlayan organizasyon 25 Eylül'de sona erecek. Turnuvaya 75 ülkeden bin 65 sporcu katılım gösterdi. Ayrıca 64'ü milli olmak üzere 136 sporcu Türkiye'yi temsil ediyor. Maçlar, bugün kadınlar kata müsabakalarıyla başlarken, çeşitli kategorilerde yarı final mücadeleleri yarın oynanacak. Pazar günü ise finale çıkmayı başaran sporcular, madalya için ter dökecek.

"Karate yapan ülkeler Türkiye'yi seviyor"

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Albayrak Şengüloğlu, "Karatenin prestijli maçlarından Karate Series A'nın Kocaeli'de yapılan organizasyonunda 75 ülkeden bin 65 sporcu katıldı. 64 tane milli takımımızdan da sporcumuzun yarıştığı güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Başta Türk karate milli takımına başarılar diliyorum. Gelen misafirlerimizin de herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkemizi en iyi şekilde gezerek, görerek buralardan ayrılmasını diliyorum. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Maçlar gayet iyi gidiyor. Karatenin dünya ve Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için sporcuların puan toplaması gerekiyor. Bence rağbet de maçlar öncesi olduğu için çok fazla. Karate yapan ülkeler Türkiye'yi seviyor, katılımın ondan dolayı da yüksek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ