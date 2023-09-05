75. İstanbul Challenger - TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası başladı

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın geleneksel basın toplantısı The Grand Tarabya Oteli'nde yapıldı. ATP Challenger takviminin turnuvalarından biri olan TED Open'ın basın toplantısına TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, The Grand Tarabya oteli Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele edecek olan Türkiye Şampiyonu Yankı Erel katıldı.

Ulusal ve uluslararası sporcuların büyük ilgi gösterdiği turnuvada, geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Şampiyonası'ndan zaferle çıkan yeni Türkiye şampiyonu Yankı Erel başta olmak üzere Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Koray Kırcı ve Ergi Kırkın ile birlikte yurt dışından efsane Bjorn Borg'un oğlu Leo Borg, Radu Albot, Damir Dzumhur, Kimmer Coppejans ve Kwon Soonwoo gibi yıldızlar korta çıkacak. 10 Eylül 2023, pazar günkü final maçından önce ise dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami bir gösteri maçı da yapacak.

"SPORDAN GELENİ SPORA HARCAYAN BİR KULÜBÜZ"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TED Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz şunları söyledi:

"Bu yıl turnuvamıza, 54'e yakın yabancı sporcu katıldı, bu bir yükselme turnuvasıdır. Bu turnuvadan çıkan sporcular ilk 100'e girdikten sonra büyük turnuvalarda başarı elde ettiği,için Uluslararası Tenisçiler Birliği turnuvamıza çok önem veriyor. Yıllardır tenise sponsor olan QNB Finansbank, daha önce yurt içi turnuvalar yapıyordu, iki senedir de bu turnuvanın finansörü oldu. Bu sene ayrıca Tarabya oteli gibi muhteşem bir otel turnuvamızın sponsoru oldu. Bu sponsorlukların, hem katılan hem de buradan çıkan oyuncuların dünya çapında gittikleri maçlarda turnuvamızın reklamını üst düzey yapmaları bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz 'hangi organizasyon yapılırsa yapılsın devamlı olmalı' düşüncesi ile ilerliyoruz. Örneğin bu yıl bir yerden sponsor bulup 500 bin dolarlık turnuva yapıyor ama seneye devam ettiremiyorsak bunun hiçbir önemi yok. Bizim turnuvamız 100 bin dolarlık Challenger seviyesindedir. Bunu en iyi şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spordan geleni spora harcayan bir kulüp olduğumuzu ispatlamışız. Bu açıdan sponsor bulmakta çok güçlük çekmiyoruz. Bu seneki turnuvamızın bir diğer özelliği de bütün Türk sporcuların katılmasıdır. Türkiye'nin Elit erkek oyuncuları bu turnuvada ve umarım onlardan biri başarılı olacak."

"SPOR FAALİYETLERİNİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "75'inci yılında olan Tenis sporu açısından çok önemli bir turnuva; Tenis Ekstrem Dağcılık Spor Kulübü de 35 yıldır aralıksız bu organizasyonu düzenliyor. Farklı turnuvalara sponsor olan QNB Finansbank olarak biz de geçen yıl, Başkanımız Mehmet Bey'in önerisiyle bu turnuvaya da sponsor olmaya karar verdik. Türkiye açısından çok önemli olan bu turnuvada Türk sporcularımız da kendilerini deneyip, başarılı olanlar dünya sıralamasında da çok daha iyi yerlere gelme şansı yakalıyor. Böyle turnuvaların, tenis sporunun sevilmesinde, gençler arasında yaygınlaştırılmasında çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bizim kurumsal vizyonumuz ve bakış açımızla örtüştüğü için bu yıl olduğu gibi gelecek senelerde de sponsor olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurtoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Pazar günü gerçekleşen Avrupa Şampiyonası hepimizi çok gururlandırdı; doğru ve sürdürülebilir yatırımlar yapıldığında Türk sporcuların da hangi seviyede başarılı olabileceklerini görmemizi de sağladı. Tenis sporunda çok önemli başarılarımız olsa da bu sporun, Türkiye'de daha fazla yatırım yapılması gereken sporlardan olduğunu düşünüyoruz. O yüzden turnuvalar buna çok katkı sağlıyor. Bizim, QNB Finansbank olarak müzik ve spor alanları gibi kültürel ve sanatsal faaliyet alanlarında sponsorluklarımız ve farklı yatırımlarımız var. Sporun bunların arasında en öncelikli olan alanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda da benzer bakış açısıyla devam ediyor olacağız."

"BU SENE BİR CHALLENGER OLARAK FARKIMIZI KOYDUK"

Türkiye Şampiyonası'ndan zaferle çıkan yeni Türkiye şampiyonu Yankı Erel "Uzun zamandır bir TED'li bu turnuvayı kazanmamıştı o yüzden bu konuda ayrı olarak gururluyum. Bugün de uzun süredir TED'li olmama rağmen Daves Cup ile çakıştığı için hiç oynayamadığım TED Challenger oynayacağım. Bugün dördüncü maçta oynayacağım, saat 15.00 gibi korta gireceğim. Zorlu bir maç beni bekliyor, 1 ay önceki oyunda kendisine mağlubiyetim var. Bu sefer ise oyun planım hazır ve farklı bir oyun ile korta çıkacağım. Başkanımızın dediği gibi şu an dünyada turnuva olarak 3'üncü sıradayız. Birçok turnuvada yer aldım, Challenger üstünde de birçok turnuvaya katıldım ama böyle bir otel ve konukseverlikle hiç karşılaşmadım. Bu sene bir Challenger olarak farkımızı koyduk. Bu da ülkemiz adına çok gurur verici bir durum" diye konuştu.

"ORGANİZASYON, 10 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAAT 15.00'DE TEKLER FİNALİ İLE SONA ERECEK"

10 Eylül pazar günü saat 15.00'de tekler finali ile sona erecek organizasyonda aynı gün ayrıca tenisçi Mansur Bahrami de bir gösteri maçı yapacak. Oynanacak final maçının ardından ödül töreni ve Enbe Orkestrası konseri ile turnuva sona erecek.

Dünya tenisini idare eden 'Association of Tennis Professionals ATP Tour' güdümünde gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan 'TED Open', ülkemizde aralıksız olarak 35 yıldır gerçekleştiriliyor. Eski adı ile 'İstanbul Enternasyonel Tenis Turnuvasına' 1936 yılında amatör olarak başlandı. Ardından ATP'nin kurulması ve tenisin profesyonelleşmesiyle, yeni adıyla 'İstanbul Challenger', 1978 yılından beridir düzenleniyor. 2003 yılında organize edilen ATP tarafından seride yer alan 44 ülkedeki 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek '2003 Challenger Award' ödülüne de layık görüldü. Ödül, bizzat dönemin bir numarası Roger Federer tarafından 'TED Open' Turnuva Direktörü Bekir Emre'ye Fransa'da Paris Masters esnasından takdim edildi.

DÜNYA TENİSİN YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul Challenger geçtiğimiz yıllarda Karlovic, Ancic, Kohlschreiber, Gasquet, Söderling, Berdych, Davydenko, Khachanov, Zverev, Dimitrov, Tsitspas gibi dünya tenisinin zirvesinde yer alan yıldızları ağırladı. Turnuvaya dünya klasmanında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden yaklaşık olarak 50'si katılıyor. TED Open, Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğinde olmakla birlikte Türk Tenisine dünya arenasında sınıf atlatıyor.