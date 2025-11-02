Haberler

7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye ve Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gol ile geldi. Konyaspor'un tek golünü Umut Nayir attı. Bu sonuçla Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti.

  • Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
  • Samsunspor, ligde 7 maçtır yenilgi almadı ve puanını 20'ye yükseltti.
  • Konyaspor, bu maçın ardından 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

İLK YARI FİŞİ ÇEKTİLER

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi. Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'da Umut Nayir attı.

7 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.

PUAN DURUMU

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

