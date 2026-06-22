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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Moldova'da sahaya çıkacak

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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'daki ikinci etabında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenecek ikinci etabına katılacak.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Kişinev'de 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.

Milli takım, Hırvatistan'daki ilk etabı 4. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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