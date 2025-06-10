7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika, Galler'i 4-3 mağlup ederek gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrıldı. Maçın son sözünü 88. dakikada Kevin De Bruyne söyledi ve takımına galibiyeti getirdi. Galler'in geri dönüş umutlarına son veren De Bruyne, maçın kahramanı oldu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 4. hafta maçında Belçika, Galler'i konuk etti. Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi Belçika, 4-3 kazandı.

DE BRUYNE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku, 19. dakikada Youri Tielemans, 27. dakikada Jeremy Doku ve 88. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Konuk ekip Galler'in golleri ise 45+7'de penaltıdan Harry Wilson, 51'de Sorba Thomas ve 69'da Brennan Johnson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçından galibiyetle ayrılan Belçika, 4 puana yükseldi. Galler ise 4. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. Belçika, grupta bir sonraki maçını 4 Eylül'de deplasmanda Lihtenştayn ile oynayacak. Galler ise 4 Eylül'de Kazakistan'a konuk olacak.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

I Grubu:

  • Estonya-Norveç: 0-1
  • İtalya-Moldova: 2-0

J Grubu:

  • Belçika-Galler: 4-3
  • Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1

L Grubu:

  • Hırvatistan-Çekya: 5-1
  • Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Ferdi Zeyrek'e veda! Hemşehrileri kent meydanında toplanıyor

Ferdi Zeyrek'e veda! Hemşehrileri kent meydanında toplanıyor
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi iddiası

Tesla'da deprem! Musk-Trump kavgası ayrılık getirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.