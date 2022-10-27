7 gol yedikleri maç sonrası sürpriz hamle! Kastamonuspor'un başına Galatasaray'ın efsane ismi geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 7-0 yenilen Kastamonuspor'da teknik direktörlük görevine 24 Erzincanspor'dan ayrılan Ümit Karan getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a "Camiamıza hoş geldin" diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde 7-0 yenilen Kastamonuspor'da hoca değişikliği yaşandı. Karadeniz ekibi, Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan'ı takımın başına getirdi.

ÜMİT KARAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

LİGDE 14. SIRADALAR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, 11 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 8 kez havalandırmayı başaran Karadeniz ekibi, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. 11 maçta 11 puan toplayan Kastamonuspor, ligin 14. sırasında yer alıyor.