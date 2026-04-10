61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 61 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Operasyonda kırmızı bültenle aranan 16 kişi ile ulusal seviyede aranan 45 kişinin yakalandığı bildirildi.

B.K. GÜNDEM OLDU

Yakalanan isimler arasında yer alan “B.K.” rumuzu dikkat çekerken, bu kişinin yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen eski futbolcu Batuhan Karadeniz olabileceği iddia edildi. Karadeniz’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öne sürüldü.

7 ÜLKEDEN 61 SUÇLU GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere Toplam 61 suçlu; Gürcistan(50), Almanya(4), Yunanistan(3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16) F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile, Ulusal Seviyede Arananlar (45) B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz. "

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE OPERASYON

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin katkısıyla yürütüldüğü belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasında ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle ortak çalışma yapıldığı ifade edildi.

EN FAZLA İADE GÜRCİSTAN’DAN

Bakanlık verilerine göre en fazla iade Gürcistan’dan gerçekleşti. Gürcistan’dan 8’i kırmızı bültenle, 42’si ulusal seviyede aranan toplam 50 kişi Türkiye’ye getirildi. Almanya’dan 4, Yunanistan’dan 3, Polonya ve Portekiz’den birer kırmızı bültenli şüpheli yakalandı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan da birer kişi iade edildi.

AĞIR SUÇLARDAN ARANIYORLARDI

Yakalanan şüphelilerin; kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, yağma, insan ticareti ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda ağır suçtan arandığı tespit edildi.

