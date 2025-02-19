7 Eylül Turgutlu 1984'te Teknik Direktör Değişikliği
TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984, teknik direktör Eray Gülay ile yollarını ayırarak Levent Bayraktar'ı takımın başına getirdi. Takımın kötü gidişatı sonrası yapılan bu değişiklik, 10 transferin ardından gerçekleşti.
TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984'te Teknik Direktör Eray Gülay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Levent Bayraktar getirildi.
3. Lig'de kalma mücadelesini sürdüren Manisa temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 geçtiğimiz hafta yaptığı 10 transferin ardından şimdi de teknik direktör değişikliğine gitti. 2024-25 sezonuna Ömer Kaplan ile başlayan ancak kötü gidişat sebebiyle yollarını ayırıp, Eray Gülay'ı takımın başına getiren 7 Eylül Turgutlu 1984'te sezonun sona ermesine 10 maç kala bu defa da Gülay takımdan gitti. 7 Eylül Turgutlu 1984' geçtiğimiz sezonlarda Hatayspor, Bandırmaspor ve Manisa FK'da da antrenör olarak görev yapan Levent Bayraktar ile anlaştı. - MANİSA