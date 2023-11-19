68 Aksaray Belediyespor, Somaspor'u 2-0 mağlup etti
Spor Haberleri
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Enes Tayfun ve Yasin Abdioğlu'nun attığı gollerle Aksaray Belediyespor galip geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Şahbaz, Çağrıcan Pazarcıklı
68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Hakan Özkan (Efe Niyazi Kurtulmuş dk. 90), Atamer Bilgin (Abdussamed Karnuçu dk. 90), Uğur Aygören, Oğuzhan Açıl, Ercan Yazıcı, Osman Bayrak, Recep Türköz (Fatih Somuncu dk. 73), Doğan Ateş (Serkan Gürses dk. 81), Yasin Abdioğlu, Ali Kuçik (Alpay Aldemir dk. 73)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Burak Bozbey, Erdem Aygül (Kamil Fidan dk. 73), Rıdvan Dönmez (Yasin Yıldız dk. 46), Oğuzhan Ayaydın, Enes Tayfun, Mehmet Refik Can (Arda Çolak dk. 56), Mücahit Aslan, Kenan Fakılı (Arda Ünal dk. 88), Ahmet Demirli (Hüseyin Emir İkiz dk. 87), Mahmut Şat
Goller: Enes Tayfun (dk. 2 k.k.), Yasin Abdioğlu (dk. 47) (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı kart: Muharrem Tunay Meral (dk. 85) (Somaspor)
Sarı kartlar: Ercan Yazıcı, Alpay Aldemir (68 Aksaray Belediyespor), Yasin Yıldız (Somaspor) - AKSARAY