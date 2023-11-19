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68 Aksaray Belediyespor, Somaspor'u 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Enes Tayfun ve Yasin Abdioğlu'nun attığı gollerle Aksaray Belediyespor galip geldi.