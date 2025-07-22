665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026'da 3-4-5 Temmuz'da Yapılacak

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Edirne Belediyesinin duyurusuna göre, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 yılında 3-4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güreşlerin Türkiye'nin ortak kültürel mirası olduğunu vurguladı.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 2026 yılında düzenleneceği tarihler duyuruldu.

Edirne Belediyesinin açıklamasına göre encümenin aldığı karar doğrultusunda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-4-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güreşler için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil Türkiye'nin ortak kültürel mirası olduğunu vurgulayan Akın, "Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm güreşseverleri 3-4-5 Temmuz 2026'da Edirne'mize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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