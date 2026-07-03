Edirne'de 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Görkemli Açılış Töreniyle Başladı

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış seremonisi Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı. Geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun Türk bayrağını taşıdığı törende cazgırlar, hakemler, minik pehlivanlar ile Kırkpınar'ın vazgeçilmezi davul-zurna ekibi geçit töreni yaparak protokol ve seyircileri selamladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organizasyonun açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda saat 18.30'da gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluk ve vatandaşlar katıldı. Tören, Edirne Belediye bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken; Türk bayrağını göndere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde söylendi.

Törenin açılış konuşmasını Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü yaptı. Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası olması için geleneğin korunarak geleceğe aktarılması gerektiğine dikkat çekerek, "Kırkpınar, sadece bir yağlı güreş olarak adlandırılamaz. Kırkpınar bir Er Meydanı'dır, bunun çok ötesindedir. Kırkpınar'ı anlamak için önce Er Meydanı'nı anlamak lazım. Er Meydanı nefse hakim olmaktır, Kırkpınar'da elif gibi dik durmak, vav gibi tevazu olmaktır. Burada sadece pehlivanlar güreşmez, bu aziz milletin ruhu güreşir. 665'inci Kırkpınar'ın bugüne kadar iz bıraktığı gibi, bu yıl da iz bırakacak bir yıl olacağını ümit ediyorum" dedi.

İBRAHİM TÜRKİŞ: KIRKPINAR GÜZEL NOKTALARA GİDİYOR

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, yağlı güreş ligini kurarken aldıkları bütün kararların gençlerin geleceğini kurtarmak için olduğunu belirterek, "Ne mutlu bize ki bir Kırkpınar açılışına daha gelmek nasip oldu. 2022 yılından itibaren Kırkpınar'la ilgili yeni hedefler koyduk. Bu yıldan itibaren TGGF olarak Kırkpınar'la ilgili yeni düzenlemelere gittik. 2024 yılından itibaren tarihi Kırkpınar yeni bir düzen üzerine kuruldu ve adım adım gidiyor. 2022'de Kırkpınar'a katılan pehlivan sayısı 3800'e gelmişti. Bunun yüzde 80'i hiç iddiası olmayan, ara sıra güreşen, sırf buraya gezi için gelen pehlivanlardı. Biz 2021 yılında Kırkpınar her şeyimizdir, değerimizdir dedik. Bu nedenle Kırkpınar'da oluşması gereken gerçek mücadeleyi sağlamamız lazım. Bunun için de Kırkpınar'a sadece elit sporcuları alıyoruz. Sadece elit sporcuların katıldığı bir organizasyon haline geldi. İnanıyorum ki Kırkpınar bu sene daha güzel hale gelecek. Her geçen yıl daha da güzel geçerek tüm dünyaya örnek olacak. Cumartesi ve Cuma günleri Kırkpınar açıldığında tribünler bomboş olurdu. Burada canlı yayın olmasına rağmen tribünler güreşler devam ederken yüzde 80'i doluydu. Kırkpınar kötüye gidiyor diyen insanlar inşallah ellerini başlarının arasına alıp düşünürler. Kırkpınar güzel noktalara gidiyor. Bunda ekip çalışmasının çok büyük etkisi var" açıklamasını yaptı.

FİLİZ GENCAN: 6 BUÇUK ASIRLIK BİR GELENEK

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Kırkpınar gibi bir mirasa sahip çıkmanın gururunu, sorumluluğunu ve tarifsiz heyecanını yaşadığını belirtti. Gencan, "Kırkpınar Edirne'nin en büyük değerlerinden birisi. Ben de Kırkpınar'ı yalnızca izleyerek değil, yaşayarak öğrendim. Bu nedenle Kırkpınar denildiğinde aklıma sadece güreşler değil, şehrin hafızası, mertlik, saygı ve büyük bir emanet geliyor. Bu yıl 665'incisini gerçekleştiriyoruz. 6 buçuk asırdır yaşatılan bir gelenekten bahsediyoruz. Kırkpınar yalnızca Edirne'nin değil kültürümüzün ve insanlığın ortak mirasıdır. Bu kutsal çayır Kel Aliço'lar, Adalı Halil'ler, Koca Yusuf'lar ve nice büyük başpehlivanları yetiştirdi. Bugün Er Meydanı'na çıkacak pehlivanlarımız da aynı büyük geleneğin yeni temsilcisi olacaklar. Belki yeni bir başpehlivan çıkacak, yeni bir destan yazılacak ama değişmeyecek olan alın teri ve centilmenliktir. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak böylesine büyük bir mirasa hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gururdur" ifadelerini kullandı.

YUNUS SEZER: BU MEYDAN TÜRK MİLLETİNİN SARSILMAZ GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTEDİR

Edirne Valisi Yunus Sezer de Kırkpınar geleneğini tekrar yaşamanın heyecanı içinde olduklarını söyleyerek, "Dualı çayıra çıkan her pehlivanımız sırtını bu toprağın şanlı tarihine dayamakta, göğsünde bu milletin inancını taşımaktadır. Çekilen her peşrev bizi biz yapan kardeşliğin temsilcisidir. Bu meydan güç ahlakla anlam kazanır. Rekabet kardeşlikle güzelleşir. Dile kolay tam 665 yıldır bu topraklarda davullar yiğitlik için vurmakta, cazgırlar mertlik için haykırmakta. Bu meydan, bu köklü gelenek aziz milletimizin sarsılmaz gücünü göstermektedir. Bu vesileyle sadece Türkiye'miz için değil, tüm dünyada önemli olan bu muazzam destana katkı veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, belediyelerimize, federasyonumuza, ağamıza, ülkenin dört bir yanından gelen tüm güreşçilerimize ve güreş severlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sezer'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı