664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Protokol Yoğunluğu

EDİRNE'de devam eden 664'üncü tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık yarı final ve final karşılaşmalarını izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu Sarayiçi Er Meydanı'na geldi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, çok sayıda güreşseveri buluşturdu. Toplam 762 pehlivanın kol bağladığı büyük organizasyona Edirne dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu da katılarak protokol tribünündeki yerini aldı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık final güreşi saat 17.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.