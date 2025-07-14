664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu Kumluca'da Coşku ile Karşılandı

664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde coşkuyla karşılandı.

664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, antrenör Kemal Yılmaz, Kırkpınar'da başaltı birincisi Tufan Güzel ve minik 1 boyu birincisi Turgut Buğra Arı, Kumluca'ya geldi. Pehlivanlar, ilçe girişinde güreş severler tarafından karşılandı.

Burada kesilen kurbanın kanı Başpehlivan Orhan Okulu'nun alnına sürülürken, araç konvoyuyla Kumluca Belediyesi binası önüne gelindi. Orhan Okulu ve diğer pehlivanlar belediye binası önünde çiçeklerle karşılanırken, Kumluca Belediyesi önünde pehlivanlar için dua okundu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş da pehlivanlara altın hediye etti. Başpehlivan Orhan Okulu, "Kumluca'ya altın kemeri getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Buradan tüm sevenlerimize ve buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Kumlucamıza ve Antalyamıza altın kemerimiz hayırlı olsun" dedi.