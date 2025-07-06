664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu
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Edirne'de düzenlenen 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek başpehlivanlık unvanını elde etti. Binlerce güreşseverin izlediği mücadelede Okulu, tecrübesiyle rakibini yeneerek altın kemerin sahibi oldu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı için mindere çıkan Orhan Okulu, finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile genç güreşçi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Final güreşinde tecrübesiyle öne çıkan Okulu, zorlu geçen mücadele sonunda rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı.

Final müsabakasını binlerce güreşsever yerinde izlerken, tribünlerde büyük heyecan yaşandı. Orhan Okulu, bu zaferiyle altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda da önemli bir adım attı.

Başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri alarak şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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