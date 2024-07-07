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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Dereceye Giren Pehlivanlar Belli Oldu

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Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 4 günün ardından 14 boy ile birlikte en iyi peşrevde dereceye giren 59 pehlivan belli oldu. Pehlivanlar, ödüllerini Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle aldı.

Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 4 günün ardından 14 boy ile birlikte en iyi peşrevde dereceye giren 59 pehlivan belli oldu. Pehlivanlar, ödüllerini Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törenle aldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federaysonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, 14 boyda en çok puanı toplayan 852 pehlivan, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde maç yapmaya hak kazandı. Güreşçilerden 752'sinin kayıt yaptırdığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 günlük maç takvimi sona erdi ve dereceye girenler belli oldu.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanların isimleri şu şekilde oluştu:

Minik-1: 1. Ahmet Tığlı (Balıkesir), 2. İbrahim Armutlu (Antalya), 3.Doğukan Karakuş (İstanbul), 3.İlker Şahin (Bursa)

Minik-2: 1. Süleyman Tufan (Antalya), 2.Egehan Katrancı (Muğla), 3.Ahmet Kaan Başyurt (Balıkesir), 3.Mustafa Şeref Özgül (Çanakkale)

Teşvik-1: 1. Poyraz Bilgin (Tokat), 2.Muhammed Ragıp Acı (Çorum), 3.Kadir Buğra Dikik (Muğla), 3.Rüstem Öztürk (Bursa)

Teşvik-2: 1.Volkan Bilgin (Tokat), 2.Fırat Bozca (Balıkesir), 3.Muhammet Özer (Yalova), 3.Mustafa Yanmaz (Yalova)

Tozkoparan: 1.Oğuzhan Süleyman Sunar (Antalya), 2.Cengiz Han Dikme (Balıkesir), 3.Ferhat Duman (Sakarya), 3.Can Ergen (İstanbul)

Ayak: 1.Ebul Faruk Çakır (Antalya), 2.Selahattin Can (Balıkesir), 3.Mücteba Bera Koç (Tokat), 3.Ramazan Torun (Antalya)

Deste Küçük: 1.Osman Gökçen (Antalya), 2.Mahmut Aksungur (Denizli), 3.Uğurcan Humar (Bursa), 3.Arda Özmutlu (İstanbul)

Deste Orta: 1.Özer Özgür Arslan (Ankara), 2.Abdullah Başar (Balıkesir), 3.Can Osman Sarı (Amasya), 3.Mustafa Naz (Antalya)

Deste Büyük: 1.Beytullah Uludağ (Ankara), 2.Bayram Berk Karacan (Antalya), 3.Mustafa Can Erdem (Antalya), 3.Onur Keskin (Bursa)

Küçük Orta Küçük: 1.Yusuf İslam Taş (İstanbul), 2.Eren Kalkan (Ankara), 3.Serhat Tekin (Çanakkale), 3.Alper Önal (Antalya)

Küçük Orta Büyük: 1.Kutluhan Avşar (Balıkesir), 2.Sinan Yıldız (Kocaeli), 3.Abdulvasi Balta (Kocaeli), 3.Murat Konca (İstanbul)

Büyük Orta Boy: 1.Celal Bayar Çilenker (Antalya), Batuhan Özel (Antalya), Bekir Can Özturgut (Bursa), İlker Durmu (Antalya)

Başaltı: 1. Erkan Taş (İstanbul), Kemal Şahin (Samsun), Onur Susuz (Antalya), Uğur Şimşek (Antalya)

Baş: Yusuf Can Zeybek (Antalya), Mustafa Taş (İstanbul), Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli), Serhat Gökmen (Kocaeli)

En İyi Peşrev: Atakan Makas (Edirne), Muzaffer Caner Koşum (Edirne), Yiğit Kartal (Edirne)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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