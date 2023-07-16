662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Nedim Gürel başpehlivan oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Nedim Gürel başpehlivan oldu. Güreşlere 300 kadar pehlivan katıldı ve yüksek bir katılım sağlandı. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, güreşlerin en eski tarihe sahip olduğunu belirtti.