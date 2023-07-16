662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Nedim Gürel başpehlivan oldu
Spor Haberleri
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Nedim Gürel başpehlivan oldu. Güreşlere 300 kadar pehlivan katıldı ve yüksek bir katılım sağlandı. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, güreşlerin en eski tarihe sahip olduğunu belirtti.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 662'ncisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Kürşat Şevki Korkmaz'ı yenen Nedim Gürel başpehlivan oldu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Spor
Hisarcık Kütahya Domaniç Spor Haberler