66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı
Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız Arda Güler 66. dakikada oyundan çıkarken Barcelona'nın golünde yaptığı hataya rağmen Santiago Bernabeu tribünleri tarafından ayakta alkışlandı.

  • Real Madrid, İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
  • Real Madrid'in golleri 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham tarafından atıldı.
  • Barcelona'nın golü 38. dakikada Fermin Lopez tarafından kaydedildi.
  • Jude Bellingham 1 gol ve 1 asist yaptı.
  • Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 65. dakikada oyundan çıkarıldı.
  • Arda Güler 38 kez topla buluştu, %81 pas isabet oranı yakaladı, 1 kez kaleyi yokladı ve 7 ikili mücadele kazandı.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız Arda Güler, performansıyla tribünleri büyüledi. Santiago Bernabeu'da binlerce taraftar, genç futbolcuyu ayakta alkışlayarak onore etti.

REAL MADRID 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Santiago Bernabeu'daki dev karşılaşmada Real Madrid, 4 maç aradan sonra Barcelona karşısında galip gelmeyi başardı. Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Kylian Mbappe (asist: Jude Bellingham) ve 43. dakikada Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise 38. dakikada Fermin Lopez'den geldi.

BELLINGHAM'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, El Clasico'da da etkisini gösterdi. İngiliz futbolcu, hem 1 gol hem de 1 asistle takımının galibiyetinde kilit rol oynadı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 27'ye yükselterek liderliğini sürdürdü, Barcelona ise 22 puanda kaldı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

El Clasico'ya ilk 11'de başlayan Arda Güler, sahada kaldığı süre boyunca dikkat çekici bir performans sergiledi. Milli futbolcu; 38 kez topla buluştu, %81 pas isabet oranı yakaladı, 1 kez kaleyi yokladı, 7 ikili mücadele kazandı.

Barcelona'nın golü öncesinde kaptırdığı top sonrası kısa süreli moral bozukluğu yaşayan Arda, buna rağmen Bernabeu tribünlerinden büyük destek gördü.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Teknik direktör Xabi Alonso, 65. dakikada yaptığı değişiklikle Arda Güler'i kenara alıp Brahim Diaz'ı oyuna dahil etti. Arda kenara gelirken tribünler hep bir ağızdan alkış tuttu; Santiago Bernabeu'da on binlerce taraftar genç yıldızı ayakta alkışladı. Xabi Alonso da öğrencisini tebrik ederek elini sıktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İTİBAR FANİ:

tekniği pasları iyi ama temposunu artırmasın lazım, yoksa yakında işi biter. millet zımba gibi.

Ahmet Yılmaz:

Tamam hocam iletelim kendisine.

