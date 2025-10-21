65 Yaşındaki Ramazan Sayılı'nın Koşu Tutkusu Sağlığını Koruyor

Edirne'de yaşayan master atlet Ramazan Sayılı (65), yaşam biçimi haline getirdiği spor sayesinde sağlığını koruyor.

Gençlik yıllarında futbol ve hakemlikle ilgilenen emekli polis memuru Sayılı, 10 yıl önce mesleğe veda ettikten sonra sağlıklı ve dinç kalmanın yolunu koşuda buldu.

Zamanla koşu temposunu geliştiren Sayılı, ulusal ve uluslararası maratonlara katılarak motivasyonunu artırdı.

Kendi yaş kategorisinde pek çok kez kürsüye çıkmayı başaran Sayılı, son olarak 31 Ağustos'ta koştuğu 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda ikinci oldu.

Sayılı, kent girişinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün deneme arazilerinin bulunduğu alanda haftanın 5 günü doğayla iç içe antrenman yaparak hem yarışlara hazırlanıyor hem de sağlığını koruyor.

Katıldığı yarışlarda Edirne Polis Emeklileri Derneği adına koşan Sayılı, 2 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Yaşamımda inanılmaz değişiklikler oldu"

Sayılı, AA muhabirine spor yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra atletizme yöneldiğini ve hayatının değiştiğini belirten Sayılı, koşarak sağlık bulduğunu ifade etti.

Haftanın 5 günü koştuğunu dile getiren Sayılı, "Koşmak hayata farklı bakmamı sağlıyor, katıldığım yarışlarda çok güzel ortamlarda bulunuyorum. Rahat uyumamı sağlıyor. Doktora gittiğimde yapılan tahlillerde harika sonuçlar çıkıyor. Bu durum beni mutlu ediyor. Önceki yıllarda araba kullanırken sıkıntı yaşıyordum, koşulara başladıktan sonra sıkıntım gitti. Gece gündüz rahatlıkla araç kullanıyorum. Yaşamımda inanılmaz değişiklikler oldu, o yüzden çok mutluyum." dedi.

"Kullandığım bir ilaç yok"

Sayılı, aynı yaştaki birçok arkadaşının hastalıklarla boğuştuğunu ancak spor sayesinde kendisinin sağlıklı kaldığını vurguladı.

Koşmanın vazgeçilmez bir tutkusu haline geldiğini anlatan Sayılı, "6 ayda bir rutin göz kontrolüm oluyor. Kullandığım bir ilaç yok. Sağlığımı koşmaya borçluyum. Çevremdekiler beni tebrik ediyor. Koştuğumu ve yarışlarda başarı elde ettiğimi gören arkadaşlarımın desteği beni daha çok teşvik ediyor. 2 Kasım'da İstanbul Maratonu'na katılacağım ve 15K kategorisinde koşacağım. Katıldığım yarışlarda kürsüye çıkınca mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Koşabildiğim kadar koşacağım"

Sayılı, sağlığı el verdiğince koşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Düzenli spor yapmanın insan yaşamında kalıcı değişimler sağladığını anlatan Sayılı, "Allah izin verdikçe, koşabildiğim kadar koşacağım. Gençlere tavsiyem kahve köşelerinde oturmasınlar, bilgisayar ve telefon başında zaman harcamak yerine dışarı çıkıp spor yapsınlar. Yakın yerlere giderken araç kullanmasınlar. İnsanlar yürümeyi unuttu. Gideceğiniz yere yürüyerek gidin. Yürüyün ve hafif tempoda koşmaya çalışın." tavsiyelerinde bulundu.