65 yaşına girecek Süper Lig'in en erken golü Muhammet Demir'den

Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor. 65 yaşına giren Süper Lig'de bu zamana kadar bilinen en hızlı golü atan ise deneyimli santrfor Muhammet Demir.

EN ERKEN GOL MUHAMMET DEMİR'İN

Sezonun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (1-0) maçının henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Muhammet Demir, aynı zamanda lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetmiş oldu.

BEVON, 12. SANİYEDE FİLELERİ HAVALANDIRDI

Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

Türkiye'nin en üst kademe liginde bu iki golün yanı sıra ilk 30 saniye içinde atılan diğer goller şöyle: