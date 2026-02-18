Haberler

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek 61. Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan'da Çeşme'de başlayarak 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek. 1201 kilometrelik parkurda profesyonel takımlar mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru belli oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 26 Nisan Pazar günü Çeşme'de başlayıp, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

İlk kez 1963 yılında "Marmara Turu" adıyla düzenlenen, 1965'te uluslararası statü kazanan ve 1966'da Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan organizasyon, 61. yılında da UCI "WorldTeam", "ProTeam" ve "Continental Team" kategorilerindeki takımları Türkiye'de bir araya getirecek.

Ege'den Akdeniz'e, ardından İç Anadolu'ya uzanan parkur, Çeşme'den başlayarak Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya üzerinden başkent Ankara'ya ulaşacak.

8 gün, 8 etap boyunca toplam 1201 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etap programı şöyle:

26 Nisan: Çeşme-Aydın (203,1 kilometre)

27 Nisan: Aydın-Marmaris (158,0 kilometre)

28 Nisan: Marmaris-Kıran (129,2 kilometre)

29 Nisan: Marmaris-Fethiye (128,0 kilometre)

30 Nisan: Patara-Kemer (196,7 kilometre)

1 Mayıs: Antalya-Feslikan (130,0 kilometre)

2 Mayıs: Antalya-Antalya (149,5 kilometre)

3 Mayıs: Ankara- Ankara (105,1 kilometre)

Başkent Ankara yeniden rotada

61. yılında uzun bir aranın ardından Ankara'yı yeniden parkuruna dahil eden organizasyon, final etabını başkentte gerçekleştirecek.

Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve çeşitli ulusal ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Ankara, Türkiye Bisiklet Federasyonunun merkezi olması dolayısıyla da özel bir konuma sahip bulunuyor.

Ankara etabının, başkentin tarihi ve simgesel noktalarını uluslararası yayın aracılığıyla milyonlarca izleyiciye tanıtması hedefleniyor.

60+1 vizyonuyla altyapıya yatırım

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara'da sona ermesi kapsamında, 3 Mayıs'ta Türkiye Bisiklet Federasyonunun altyapı gelişim programı olan Bisiklet Parkı ve Bisiklet Okulu projelerinin tanıtımı yapılacak.

Federasyonun altyapıdan elit seviyeye uzanan sporcu gelişim modeli doğrultusunda hayata geçirilecek projelerle, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde bisiklet sporunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

61. yılında "60+1 yılında yeni bir başlangıç için hazır" sloganıyla düzenlenecek organizasyonun, sportif rekabetin yanı sıra Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan stratejik bir platform olmayı sürdürmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
500

