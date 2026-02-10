Haberler

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden güreşçiler, Edirne'de anıldı

Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden güreşçiler anısına şampiyona düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciğince Cumhuriyet Spor Salonu'nda düzenlenen "Edirne 2. Deprem Şehitlerimizi Anma 15 Yaş Altı Erkekler Güreş Şampiyonası"na 120 sporcu katıldı.

İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde şehit olan güreşçileri rahmetle andıklarını söyledi.

Şampiyonayı ikinci kez düzenlediklerini hatırlatan Delen, "Rahmetli şampiyonlarımızın adını yaşatmak ve onları anmak için bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Güreş camiası vefalı bir camiadır. Biz de uzakta olsak bile kalben yakın olduğumuzu göstermek istedik. Onların isimlerini yaşatarak gelecek nesillere tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Delen, genç güreşçilerin Türkiye şampiyonaları öncesi böyle bir organizasyona katılmalarının, onlara teknik açıdan katkı sağladığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarında yapıldığı şampiyonanın sonunda lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
