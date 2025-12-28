Haberler

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

6 ay önce ''Kovun'' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, geçen sezonun eleştirilen isimlerinden biri olmasına rağmen bu sezon büyük bir değişim yaşadı. Takımdan gönderilmesi istenen Lis, lige etkili bir giriş yaparak taraftarın sevgilisi haline geldi. Deneyimli file bekçisi, ligde oynadığı 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.

  • Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında kalesinde sadece 9 gol görerek takım tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bıraktı.
  • Mateusz Lis, bu sezon oynadığı 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.
  • Geçen sezon taraftarın takımdan gönderilmesini istediği Mateusz Lis, şu anda taraftarın en güvendiği isimlerden biri oldu.

Süper Lig'de kalesinde sadece 9 gol görüp tarihinde en az gol yediği ilk yarıyı geride bırakan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis 6 ayda büyük değişim yaşadı.

TAKIMDAN 'KOVUN' DENİLİYORDU

Geçen sezonun ikinci yarısında en çok eleştirilen isimlerin başında olan ve taraftarın takımdan gönderilmesini istediği Polonyalı eldiven bu sene ise bambaşka bir kimliğe büründü.

6 AYDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Eski bir kaleci olan Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance'nin büyük desteğini alarak sezona başlayan 28 yaşındaki eldiven lige çok etkili bir giriş yaptı.

6 ay önce 'Kovun' deniliyordu! Şimdiyse taraftarın sevgilisi oldu

17 MAÇIN 11'İNDE GOL YEMEDİ

İkinci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada usta ayak Talisca'nın penaltısını kurtaran Lis, golsüz biten maçta takımına 1 puanı getirirken sezonun geri kalanında da çok başarılı bir performans ortaya koydu. Bir dönem satışı dahi düşünülen deneyimli file bekçisi, 17 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Takım kaptanlığını da yapan Polonyalı, Avrupa'da birçok dev kulübün kalesini koruyan meslektaşlarını da geride bıraktı. Geçen sezondan bu yana büyük bir değişim yaşayan Mateusz Lis şu anda taraftarın en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar