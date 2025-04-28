6. Avrupa Spor Felsefesi Birliği Konferansı İstanbul'da Başladı

- 6. Avrupa Spor Felsefesi Birliği Konferansı'nın açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Avrupa Spor Felsefesi Birliği 2025 Konferansı'nın açılışı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Olimpiyatevi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bu yıl 6.'sı organize edilen ve dünyanın 25 farklı ülkesinden bilim insanlarının katıldığı Avrupa Spor Felsefesi Birliği 2025 Konferansı, Avrupa Spor Felsefesi Birliği tarafından 2011 yılından beri Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenleniyor. Türkiye'de ilk kez organize edilen bu konferans, üç gün boyunca davetli konuşmalar, paneller, yuvarlak masa tartışmaları, çalıştaylar ve paralel oturumları içerecek.

Olimpiyatevi'nde yapılan konferansın açılışında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, TFF Başkanvekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve katılımcılar yer aldı.

Nuri Aydın: "Bu konferans ortak akademik üretimin teşvik edilmesine önemli katkılar sunacaktır"

Organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bu etkinliğin sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda felsefi, toplumsal ve kültürel bir zemin üzerinde şekillendiğini bir kez daha gözler önüne sereceğine inanıyorum. Sporun etik boyutları, tarihsel gelişimi olimpik değerler ve disiplinler arası ilişkiler gibi pek çok konunun ele alınacağı bu konferans, alanlar arası diyaloğun gelişmesine ve ortak akademik üretimin teşvik edilmesine önemli katkılar sunacaktır. Bu yıl konferans programına dahil edilen İstanbul ve spor tarihi ile olimpizm, olimpik ve paralimpik sporlara Türk bakış açısı başlıklı paneller ve Türkçe sunumlara ayrılan özel alan sayesinde ülkemiz akademik camiasının da bu uluslararası bilgi paylaşımına daha etkin katılım sağlaması hedeflenmiştir. Toplamda 76 konuşmanın yer aldığı bu yoğun program sporun evrensel diliyle kurulan akademik köprülerin ne kadar güçlü ve kalıcı olabileceğinin de göstergesidir" diye konuştu.

Ahmet Gülüm: "Bu toplantının ülkemize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

Bu tür konferansların Türkiye'de gerçekleşmesinin değerli olduğunun altını çizen TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ise, "Spor hayatımızı birleştiren, hayatımıza fark katan çok büyük bir olgu. Biz TMOK olarak rekraasyonel spor ve insanlara spor yaptırma bilincini aktarabilmek için çok ciddi çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ben sporun hayatıma neler katabileceğini anlamış ve onun felsefesi üzerine kafa yormuş bir insanım. Biz felsefi olarak bunu toplumlarımıza aktaramadığımız takdirde genç nesillerin uzun bir yaşam yaşama şansını maalesef onlara aktaramıyoruz. Sizlerin bu değerleri hem kendi ülkelerinize hem bizim ülkemize yayacağınıza ve bu toplantının bu anlamda ülkemize de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çok iyi ve başarılı bir konferans geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konferansın ikinci ve üçüncü günü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde devam edecek.