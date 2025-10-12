6-1'lik maç sonrası Bulgaristan'da ortalık karıştı: Utanç, rezalet, alay

Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında sahasında ağırladığı Türkiye'ye 6-1'lik skorla kaybetti. Bulgar basını, farklı yenilginin ardından milli takımlarını çok sert bir dille eleştirdi ve bu kaybı 'utanç verici', 'rezalet', 'alay ettiler' olarak yorumladı.

İşte Bulgar basınının attığı o manşetler;

"KABUS GECESİ!''

24CHASA: "Bulgaristan için "Vasil Levski'de kabus gecesi! Türkiye bize karşı 6 gol attı"

"TARİHİ BİR YENİLGİ"

DNEVNIK: " Bulgaristan'ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki tarihi mağlubiyeti! Bulgaristan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha ağır bir yenilgi aldı. Bu kez Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Türkiye'ye 1-6'lık skorla. Utanç verici sayısal ifadenin yanı sıra, şimdiye kadar Bulgaristan topraklarında galibiyet alamayan bu rakibe karşı tarihi bir yenilgi."

"1-6'LIK NET SKORLA YENİLDİ"

DNES: "Türkiye bizi Sofya'da 6-1 yendi! Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda üçüncü yenilgisini aldı, bu kez Sofya'da Türkiye'ye 1-6'lık net bir skorla yenildi. Böylece Bulgaristan, sıfır puanla grubun son sırasında kalırken, Türkiye'nin puanı 6 oldu."

"KABUS GİBİ BİR YENİLGİ"

PLOVDIV24: "Yeni teknik direktörün ilk maçında Bulgaristan için utanç verici bir kayıp. Bulgaristan, Dünya Kupası E Grubu'nda Avrupa bölgesinde mücadele eden Türkiye'ye, yeni milli teknik direktörü Alexander Dimitrov'un ilk maçında 1-6'lık skorla kabus gibi bir yenilgi aldı."

''UTANÇ VERİCİ, REZALET!"

FROG NEWS: "Utanç verici, rezalet! Türkiye Sofya'da bize karşı 6 gol attı! Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilk resmi maçın üzerinden 100 yıl geçti ve bu, tarihimizin en ağır yenilgisi oldu. Üstelik bu yenilgi, bir Bulgar stadyumunda bu rakibe karşı aldığımız ilk yenilgiydi."

"TÜRKİYE BİZİMLE ALAY ETTİ"

SEGA: "Türkiye, Sofya'nın ortasında milli takımımızla alay etti! Artık netleşti. Bulgaristan, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Bu, E Grubu eleme maçında Türkiye'ye evinde 1-6 yenilmesinin ardından yaşandı. Bu maç, yeni teknik direktörümüz Alexander Dimitrov'un ilk maçıydı, ancak o kesinlikle bunu sevgiyle hatırlamayacak."

"REZİL!"

CORNER: "Türkiye bizi futbolda da ezdi geçti. Rezil! Bu güzel Türkçe kelime, Bulgaristan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki üçüncü maçındaki performansını tanımlamak için kullanılabilir. Türkiye, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 6-1'lik skorla bizi ezerek yendi."