6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt ile oynayacağı kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Deneyimli hakem, son olarak İspanya'nın 6-0 kazandığı Türkiye-İspanya maçının hakemiydi.

UEFA, Galatasaray - Bodø/Glimt maçının hakemini açıkladı. Kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev alacak. Karşılaşma, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

OLIVER, TÜRK FUTBOLUNA YABANCI DEĞİL

Premier Lig'in en deneyimli hakemlerinden biri olarak gösterilen Michael Oliver, kariyerinde hem A Milli Takım hem de Türk kulüplerinin yer aldığı birçok maçta düdük çaldı.

Oliver, Ay-Yıldızlı ekibimizin:

  • 2015'te Kazakistan deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet,
  • 2021'de Hollanda'ya karşı kazanılan 4-2'lik zafer,
  • ve 2025'te İspanya karşısında yaşanan 6-0'lık mağlubiyet maçlarında görev yapmıştı.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDA DA GÖREV ALDI

Michael Oliver bugüne kadar birçok Türk kulübünün Avrupa arenasındaki maçlarını da yönetti. İşte o karşılaşmalardan bazıları:

  • 16.03.2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla
  • 16.08.2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor
  • 03.10.2018: Porto 1-0 Galatasaray
  • 14.03.2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih
  • 18.02.2016: Galatasaray 1-1 Lazio
  • 16.03.2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos
  • 21.02.2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe

KRİTİK MAÇTA GÖZLER OLIVER'DA

Galatasaray, Bodø/Glimt karşılaşmasında gruptaki liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak. Türk futbol kamuoyunda Oliver'ın geçmiş maçlardaki "tarafsız ve net yönetimi" ile dikkat çektiği, ancak bazı kararlarının da tartışmalara yol açtığı biliniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
