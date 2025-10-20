6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

UEFA, Galatasaray - Bodø/Glimt maçının hakemini açıkladı. Kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev alacak. Karşılaşma, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

OLIVER, TÜRK FUTBOLUNA YABANCI DEĞİL

Premier Lig'in en deneyimli hakemlerinden biri olarak gösterilen Michael Oliver, kariyerinde hem A Milli Takım hem de Türk kulüplerinin yer aldığı birçok maçta düdük çaldı.

Oliver, Ay-Yıldızlı ekibimizin:

2015'te Kazakistan deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet,

2021'de Hollanda'ya karşı kazanılan 4-2'lik zafer,

ve 2025'te İspanya karşısında yaşanan 6-0'lık mağlubiyet maçlarında görev yapmıştı.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDA DA GÖREV ALDI

Michael Oliver bugüne kadar birçok Türk kulübünün Avrupa arenasındaki maçlarını da yönetti. İşte o karşılaşmalardan bazıları:

16.03.2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla

16.08.2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor

03.10.2018: Porto 1-0 Galatasaray

14.03.2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih

18.02.2016: Galatasaray 1-1 Lazio

16.03.2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos

21.02.2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe

KRİTİK MAÇTA GÖZLER OLIVER'DA

Galatasaray, Bodø/Glimt karşılaşmasında gruptaki liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak. Türk futbol kamuoyunda Oliver'ın geçmiş maçlardaki "tarafsız ve net yönetimi" ile dikkat çektiği, ancak bazı kararlarının da tartışmalara yol açtığı biliniyor.