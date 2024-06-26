5x5 Futbol Sokaklar Bizim Akdeniz Bölgesi Final müsabakaları Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler arasındaki iletişimi güçlendirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve spor yolu ile sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve 81 il müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Projesi Akdeniz Bölge Finali', 25-30 Haziran tarihleri arasında Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'den 9 kız, 14 erkek olmak üzere toplam 23 takımın katılımıyla, Mersin Toroslar Çopurlu Sentetik Futbol Sahasında yapılan açılış karşılaşmasıyla başladı. - MERSİN