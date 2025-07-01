58. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü Karşılaşıyor

58. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nda Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü Karşılaşıyor
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2 Ağustos'ta düzenlenecek olan 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Turnuva, 1967'den beri geleneksel olarak düzenleniyor ve MKE Ankaragücü, geçen yılki kupayı kazanmıştı.

58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü 2 Ağustos'ta karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesi Kupası, 2 Ağustos Cumartesi günü başkentin köklü kulüpleri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak. Ankara'nın gelenekselleşen ve ilki 1967'de oynanan turnuva, Türkiye'nin en fazla yapılan özel futbol turnuvası olarak dikkati çekiyor. Bu yıl 58. kez düzenlenecek kupada iki takım; bir kez daha Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

57. TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın galibi MKE Ankaragücü olmuştu. Gençlerbirliği ile 2 Ağustos 2024'te karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0'lık üstünlükle kazanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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